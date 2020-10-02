Білорусь вводить проти ЄС санкції, які не хоче публікувати

Влада Білорусі дасть відповідь на санкції Євросоюзу, які блок прийняв у зв'язку з ситуацією в країні після президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«Білорусь завжди на словах і на ділі проти конфронтації. Ми за діалог і взаєморозуміння. Але як суверенна держава ми також рішуче, хоч і не без жалю, відповімо на недружні дії (з боку Євросоюзу - ред.) з метою природного захисту своїх національних інтересів», - йдеться в заяві МЗС країни.

У міністерстві додали, що не публікуватимуть свій список санкцій.

"Відповідно до сформованої цивілізованої дипломатичної практики ми не будемо його (список санкцій - ред.) публікувати. Єдиний список нев'їзних осіб діє також у рамках інтеграційних об'єднань, до яких входить Білорусь", - зазначили в МЗС.

У МЗС попередили, що подальше збільшення санкцій з боку Брюсселя може призвести до ще більш серйозних наслідків, наприклад, виходу Білорусі зі спільних програм і проектів, перегляду рівня та модальності дипломатичної присутності аж до рішення про доцільність збереження дипломатичних відносин.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз у ході дискусії під час Спеціального засідання Європейської Ради прийняв політичне рішення про застосування санкцій у зв'язку з ситуацією в Білорусі, і затвердить такі санкції вже завтра за письмовою процедурою.

Після президентських виборів в Білорусі від 9 серпня в країнірозпочалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів, і не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.