За місяць протестів у Білорусі затримали 60 журналістів

«Білоруська асоціація журналістів» (БАЖ) зазначає, що у вересні правоохоронці затримали 60 журналістів, які висвітлювали протести в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

На сьогодні заарештованими залишаються 10 журналістів.

Всього цього року БАЖ зафіксувала 344 випадки репресій стосовно журналістів у Білорусі.

Зазначається, що під час висвітлення акцій протесту журналістів регулярно затримують, карають штрафами та арештами, незважаючи на відповідні посвідчення і жилети з написом «ПРЕСА».

У Кримінальному кодексі Білорусі є стаття 198: «Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста ... карається штрафом або позбавленням права обіймати певні посади, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».

Однак Слідчий комітет Білорусі відмовив у порушенні кримінальної справи за фактом незаконного затримання майже півсотні журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС й Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY