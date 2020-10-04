На марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Видання нагадує, що ще до початку маршу влада стягнула до центру Мінська силовиків і спецтехніку. Жовтнева площа була оточена військовими й обгороджена металевим парканом. Посилені патрулі міліції були виставлені біля будівель МВС і КДБ. Низка торгових центрів і ресторанів вирішили в цей час не працювати.
О 13:40 в Мінську закрилися вісім станцій метро, а також знову відключили мобільний інтернет.
На проспекті Переможців біля стели «Мінськ - місто-герой», де зазвичай збираються демонстранти, силовики розташували водомети, п'ять автозаків, чотири міліцейські автобуси та два мікроавтобуси в супроводі ДАІ. Стелу оточили по периметру і встановили на ній колючий дріт.
Тисячі учасників «Маршу за звільнення політв'язнів» пройшли по проспекту Машерова в бік Кальварійської вулиці.
Незабаром після початку акції розпочалися затримання її учасників.
На перетині проспекту Машерова і вулиці Заславської протестувальників намагалися розігнати водометом, проте учасникам акції вдалося вивести його з ладу. Силовики замінили техніку і знову спробували розігнати марш, проте людям вдалося зібратися у колону. У якийсь момент вони навіть змусили силовиків відступити.
Через проспекти Пушкіна, Жукова та Дзержинського мітингувальники дійшли до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна, що оголошувалося метою маршу. Біля СІЗО вони скандували: «Давай!», «Караєва під суд», «Живе Білорусь!». Люди наклеїли портрети загиблих учасників мирних демонстрацій і біло-червоно-білі прапорці на вивіску ізолятора, а на паркані написали «Фашисти».
Поступово учасники протесту почали розходитися. Після закінчення акції силовики продовжували затримувати людей.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та ухвалив запровадити персональні цільові санкції проти тамтешніх чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: TUT.BY