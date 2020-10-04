На марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб - ЗМІ

У Мінську пройшла восьма після президентських виборів у Білорусі недільна акція протесту - «Марш за звільнення політв'язнів». Вона зібрала понад 100 тисяч учасників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання нагадує, що ще до початку маршу влада стягнула до центру Мінська силовиків і спецтехніку. Жовтнева площа була оточена військовими й обгороджена металевим парканом. Посилені патрулі міліції були виставлені біля будівель МВС і КДБ. Низка торгових центрів і ресторанів вирішили в цей час не працювати.

О 13:40 в Мінську закрилися вісім станцій метро, а також знову відключили мобільний інтернет.

На проспекті Переможців біля стели «Мінськ - місто-герой», де зазвичай збираються демонстранти, силовики розташували водомети, п'ять автозаків, чотири міліцейські автобуси та два мікроавтобуси в супроводі ДАІ. Стелу оточили по периметру і встановили на ній колючий дріт.

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Тисячі учасників «Маршу за звільнення політв'язнів» пройшли по проспекту Машерова в бік Кальварійської вулиці.

Незабаром після початку акції розпочалися затримання її учасників.

На перетині проспекту Машерова і вулиці Заславської протестувальників намагалися розігнати водометом, проте учасникам акції вдалося вивести його з ладу. Силовики замінили техніку і знову спробували розігнати марш, проте людям вдалося зібратися у колону. У якийсь момент вони навіть змусили силовиків відступити.

Через проспекти Пушкіна, Жукова та Дзержинського мітингувальники дійшли до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна, що оголошувалося метою маршу. Біля СІЗО вони скандували: «Давай!», «Караєва під суд», «Живе Білорусь!». Люди наклеїли портрети загиблих учасників мирних демонстрацій і біло-червоно-білі прапорці на вивіску ізолятора, а на паркані написали «Фашисти».

Поступово учасники протесту почали розходитися. Після закінчення акції силовики продовжували затримувати людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та ухвалив запровадити персональні цільові санкції проти тамтешніх чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY