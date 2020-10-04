У Мінську використовують водомети проти учасників акції протесту

На «Марші за звільнення політв'язнів», що відбувається в неділю в Мінську, силовики використовували водомети проти учасників акції протесту, після чого почались затримання учасників протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

За його даними, водомети працюють на проспекті Машерова, в районі стели «Мінськ - місто-герой», на проспекті Переможців. Після роботи водомета по протестувальниках, силовики, що йдуть за технікою в чорній формі, починають затримання.

В Мінську при спробі розігнати демонстрацію супротивників Лукашенко зламалася водяна гармата.pic.twitter.com/NE8bVSLFgm — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) October 4, 2020

Як повідомлялося раніше, перед «Маршем за звільнення політв'язнів» до центру Мінська були стягнуті силовики і спецхтехніка. У білоруській столиці значно обмежена робота мобільного інтернету.

У регіонах Білорусі також проходять затримання, в тому числі журналістів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Tut.by