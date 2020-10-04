У білоруських регіонах силовики затримують журналістів

У неділю на «Марші за звільнення політв'язнів» в обласних центрах Білорусі проходять затримання журналістів різних видань, передусім порталу Tut.by.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

«У Вітебську співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента Tut.by і БелаПАН Тетяну Матвєєву і фотокореспондента Tut.by і газети«Народна воля» Алеся Пілецького. У Гродно співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента Tut.by і газети «Народна воля» Ольгу Комягіну і фотокореспондента Tut.by і газети «Народна воля» Катерину Гордєєву», - йдеться в повідомленні.

Радіо Свобода також уточнило, що у Гродно поліцією був затриманий місцевий блогер Андрій Ірха.

Як повідомлялося, в Білорусі в неділю, 4 жовтня, проходить «Марш за звільнення політв'язнів». Почалися затримання. У Мінську значно обмежена робота мобільного інтернету.

Як відомо, 29 вересня білоруське видання Tut.by, що стало з початку протестів новинним порталом країни, яке читають найбільше громадян, позбавили статусу засобу масової інформації терміном на три місяці.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

TUT.BY