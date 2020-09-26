У Білорусі кіберпартизани зламали сайти державних телеканалів

Онлайн-трансляцію основного державного телеканалу Республіки "Білорусь 1" а також телеканалу ОНТ перервали кадрами з побиттям учасників антиурядових протестів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на портал TUT.BY.

Сайт зламало угруповання хакерів, яка називає себе "Кіберпартізани". Розділ онлайн-мовлення на порталі не завантажується. На сайті, де повинна була вестися трансляція футбольного матчу, викладена добірка невигідних владі кадрів.

Водночас в телеграм-каналі кібер-партизани з'явилося повідомлення: "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду — її покажемо ми".

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На ТБ-каналі "Білорусь-1" перервали інтерв’ю міністра охорони здоров'я Дмитра Піневича, яке показували у вечірніх новинах. Замість нього глядачі побачили побиття протестувальників силовиками на мітингах проти Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської в неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.