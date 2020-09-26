Жіночий марш у Мінську: затриманих уже більш як 90

Правозахисники повідомляють вже про 93 затриманих на жіночому марші в Мінську в суботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nexta з посиланням на правозахисний центр «Весна».

Раніше повідомлялося про 50 затриманих.

Зокрема, затримали журналістів Сашу Ельбаум з Tut.by, Катерину Крапицьку з «Нашої Ниви», Альону Довнар з «Белсат», Анастасію Ольшанську з «МБХ медіа», а також співробітниць «Єврорадіо» Юлію Матузову і Марію Войтович. Декого з них вже відпустили.

Жіночий марш, який цього разу назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської, планували провести в суботу на площі Перемоги о 14:00, однак перед початком акції силовики перекрили прохід до пам'ятника Перемоги, а також була закрита однойменна станція метро.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської у неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.