У Мінську проводили "Забіг вільних", учасників почали затримувати на другому колі

У Мінську під час "Забігу вільних" у парку Дружби народів почалися затримання.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.

Відзначається, що через затримання учасники не добігли друге коло забігу.

Кількість затриманих поки що не уточнюється.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Фото: RFE/RL