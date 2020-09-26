У Мінську проводили "Забіг вільних", учасників почали затримувати на другому колі
Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.
Відзначається, що через затримання учасники не добігли друге коло забігу.
Кількість затриманих поки що не уточнюється.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
Фото: RFE/RL