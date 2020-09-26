Головред білоруського видання «Наша Нiва» вийшов на свободу

Головний редактор білоруського видання «Наша Нiва» Єгор Мартинович вийшов на свободу після трьох діб затримання.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.

Мартинович залишається в статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп на заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова за статтю, в якій діджей Влад Соколовський розповів, що той нібито бив його в СІЗО в Мінську після свого затримання за те, що в Київському сквері включив пісню «Перемен» за кілька днів до президентських виборів у країні.

«У мене чиста совість, мені нема чого боятися», - заявив журналіст, коментуючи пред'явлені йому претензії.

Як повідомляв Укрінформ, затримали Мартиновича 23 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Фото: TUT.BY