Головред білоруського видання «Наша Нiва» вийшов на свободу

Головред білоруського видання «Наша Нiва» вийшов на свободу

Укрінформ
Головний редактор білоруського видання «Наша Нiва» Єгор Мартинович вийшов на свободу після трьох діб затримання.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.

Мартинович залишається в статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп на заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова за статтю, в якій діджей Влад Соколовський розповів, що той нібито бив його в СІЗО в Мінську після свого затримання за те, що в Київському сквері включив пісню «Перемен» за кілька днів до президентських виборів у країні.

«У мене чиста совість, мені нема чого боятися», - заявив журналіст, коментуючи пред'явлені йому претензії.

Як повідомляв Укрінформ, затримали Мартиновича 23 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Фото: TUT.BY

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