У Білорусі арештували трьох незалежних журналістів

Суд Московського району Мінська заарештував на 12 діб кореспондента телекомпанії «Белсат» Дениса Гончаренка і кінооператора Алеся Любенчука за роботу без акредитації МЗС Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

Їм також потрібно заплатити штраф в розмірі 30 базових величин (810 білоруських рублів).

Зазначається, що обидва журналісти були затримані біля ізолятора в Мінську. Вони зустрічали там колег, які відсиділи 11 діб арешту, - фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича. Затриманих журналістів доставили до Московського РВВС. На кожного склали по два протоколи: за ст. 23.4 і ст. 22.9 КоАП (непокора працівникові міліції, робота на іноземні ЗМІ без акредитації).

За даними білоруського бюро Радіо Свободи, головний редактор інтернет-видання «Могилевська область 6tv.by» Дмитро Соловйов засуджений до 7 діб адмінарешту. Суддя Ленінського районного суду визнала його винним в участі в несанкціонованому мітингу 6 вересня.

Зараз, за ​​даними БАЖ, в ізоляторах залишаються: Дмитро Соловйов, Єгор Мартинович, Андрій Якимуш, Микола Мамінов (його доля невідома з 20 вересня), Максим Нестерков, Євген Меркіс, Сергій Щурко, Павло Потапов, Алесь Любенчук, Денис Гончаренко.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборіву Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.