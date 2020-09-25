Прем'єр Білорусі просить підтримки у Росії

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко вважає, що після президентських виборів країна відчуває "безпрецедентний тиск" з боку країн Заходу і тому потребує підтримки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euroradio.

«Ми після виборів президента Республіки Білорусь наражалися на безпрецедентний тиск на нашу республіку з боку Заходу. Хоч вже гострота спала, але досі не припиняються спроби втручання в наші справи з метою розхитування ситуації і протискування потрібного для когось результату, який абсолютно не відповідає вибору народу», - сказав Головченко.

За його словами, саме зараз Білорусь потребує підтримки Росії.

«Для нас в цю мить дуже важлива дружня підтримка, яку ми бачимо з боку нашого найближчого союзника, Російської Федерації, і високо це цінуємо», - додав прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Роман Головченко / БЕЛТА​