Глава МЗС Канади обговорив події у Білорусі з Тихановською

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань провів телефонну розмову із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це сам Шампань написав у Твіттер.

“Щойно обговорив зі Світланою Тихановською останні події у Білорусі. Канада радо виділяє 600 тис. дол. на втілення проєктів із підтримки громадянського суспільства та демократії з особливою увагою до жінок та незалежних ЗМІ”, - зазначив Шампань.

Він пообіцяв й надалі вимагати дотримання прав людини у Білорусі та анонсував подальші кроки у цьому напрямі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, США, Канада, «вступив» на посаду на шостий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Фото: Пул Первой