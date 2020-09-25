Дуда: Білоруське суспільство заслуговує на чесні вибори

У Білорусі мають відбутися чесні вибори, білоруське суспільство заслуговує на свободу і право на демократію.

Як передає Укрінформ з посиланням на РАР , на цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Італії.

“Потрібно зробити усе можливе, щоб, по-перше, в Білорусі могли відбутися вибори, які визнаватимуться білоруським суспільством. Білоруське суспільство має право на свободу, на демократію, має право самостійно вирішувати щодо своєї країни і її влади”,- заявив Дуда.

Він підкреслив, що усі країни ЄС повинні підтримувати прагнення білоруського народу.

Як наголосив президент Польщі, щодо цього питання у нього не було жодних розбіжностей під час переговорів з владою Італійської республіки.

Польща, як і загалом ЄС, не визнає результатів президентських виборів і не визнає Олександра Лукашенка як легітимного президента РБ.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, США, Канада, вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру «Весна» під час акцій протесту у Білорусі 23 вересня затримали понад 260 осіб.

фото: РАР