У Мінську перед маршем на підтримку політв'язнів почалися затримання

У Мінську в неділю, 4 жовтня, зафіксовані перші затримання перед «Маршем за звільнення політв'язнів» - невідомі в цивільному затримували перехожих на проспекті Переможців і в районі вулиці Немига.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Перше затримання було помічено на проспекті Переможців в Мінську... Люди в штатському затримали ще одну людину в районі Немиги», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на затриманих не було національної біло-червоно-білої символіки або інших атрибутів протесту.

Видання повідомляє, що весь центр Мінська перекритий силовиками. Значне зосередження екіпірованих бійців різних спецпідрозділів на Майдані Незалежності, по периметру Палацу Республіки, у Міської стіни, навколо стели «Мінськ - місто герой» і на підступах до Палацу Незалежності.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Радіо Свобода