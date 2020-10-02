Білорусі потрібен буде «план Маршалла» після зміни влади - Тихановська

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що країні буде необхідний «план Маршалла» після приходу до влади демократичного уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

«Важливо говорити про те, що коли демократичний уряд прийде до влади (в Білорусі - ред.), нам потрібна буде допомога з боку наших партнерів - це «план Маршалла», підтримка економічних реформ у Білорусі, які будуть проведені», - сказала Тихановська під час онлайн-брифінгу 2 жовтня.

Вона додала, що Євросоюзу потрібно переглянути принципи роботи з Білоруссю.

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«Якщо говорити про те, як раніше Європейський Союз працював з Білоруссю, то зараз ці принципи теж мають бути переглянуті. Жодна допомога і ресурси, які виділяються, не повинні виділятися Білорусі безконтрольно, має бути контроль з боку громадянського суспільства в першу чергу», - додала Тихановська.

Вона зазначила, що для Білорусі важлива підтримка країн-сусідів.

«Яку область не візьми, дуже важлива підтримка країн-сусідів, та й будь-яких інших. Фінансова, моральна, візова підтримка», - резюмувала вона.

Як відомо, «план Маршалла» - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий у 1947 році американським державним секретарем Джорджем К. Маршаллом. План сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн, витіснення комуністів з владних структур і розвиток Європи в цілому.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Пул Первой