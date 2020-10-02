Білорусі потрібен буде «план Маршалла» після зміни влади - Тихановська
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.
«Важливо говорити про те, що коли демократичний уряд прийде до влади (в Білорусі - ред.), нам потрібна буде допомога з боку наших партнерів - це «план Маршалла», підтримка економічних реформ у Білорусі, які будуть проведені», - сказала Тихановська під час онлайн-брифінгу 2 жовтня.
Вона додала, що Євросоюзу потрібно переглянути принципи роботи з Білоруссю.
«Якщо говорити про те, як раніше Європейський Союз працював з Білоруссю, то зараз ці принципи теж мають бути переглянуті. Жодна допомога і ресурси, які виділяються, не повинні виділятися Білорусі безконтрольно, має бути контроль з боку громадянського суспільства в першу чергу», - додала Тихановська.
Вона зазначила, що для Білорусі важлива підтримка країн-сусідів.
«Яку область не візьми, дуже важлива підтримка країн-сусідів, та й будь-яких інших. Фінансова, моральна, візова підтримка», - резюмувала вона.
Як відомо, «план Маршалла» - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий у 1947 році американським державним секретарем Джорджем К. Маршаллом. План сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн, витіснення комуністів з владних структур і розвиток Європи в цілому.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: Пул Первой