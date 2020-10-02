Вашингтон ще не вирішив, чи визнавати Тихановську президентом Білорусі - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон поки не вирішив питання про визнання Світлани Тихановської президентом Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News із посиланням на Помпео.

«Ми шукаємо інструменти, які найбільше підходять для забезпечення результату, якого вимагає народ Білорусі», - сказав він.

Держсекретар також додав, що американська влада підтримує білоруський народ.

За його словами, в Білому домі знають, що білоруси хочуть свободи і змінити напрямок розвитку країни, чого не зміг зробити Олександр Лукашенко.

Він також заявив про готовність американської влади підтримати громадян Білорусі, використовуючи дипломатичні можливості.

Як повідомлялося, з серпня в Білорусі тривають масові акції протесту проти режиму Лукашенка, що почалися через фальсифікації результатів президентських виборів.

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За цей час силовики затримали вже тисячі опозиціонерів. Крім того, під час жорсткого придушення протестів безліч демонстрантів отримали різні травми, а кілька людей були вбиті.

Попри це, 23 вересня Лукашенко вирішив провести так звану «інавгурацію», яка проходила в режимі секретності і без участі лідерів інших країн. Ціла низка країн, зокрема Словаччина, Естонія, Литва, Німеччина, Чехія, Данія, Латвія, Польща, США і Канада, визнали Лукашенка нелегітимним.