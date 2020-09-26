Байден заявив про підтримку білоруських активістів і розкритикував Трампа

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден розкритикував президента Дональда Трампа за те, що він не говорить про придушення демократичних протестів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Президент Трамп відмовляється виступати проти дій Лукашенка або пропонувати свою особисту підтримку продемократичному руху», - сказав Байден.

Він також заявив про підтримку білоруських активістів, закликав до організації нових демократичних виборів і до негайного звільнення затриманих лідерів опозиції.

Крім того, Байден назвав «фіктивною церемонією» інавгурацію Олександра Лукашенка, яку не було оголошено заздалегідь.

«Президент, який переховується від своїх громадян у страху, відмовляючись прийняти волю народу, демонструє ознаки слабкого, незаконного автократа, а не сильного лідера», - сказав Байден.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.