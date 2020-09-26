Байден заявив про підтримку білоруських активістів і розкритикував Трампа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Президент Трамп відмовляється виступати проти дій Лукашенка або пропонувати свою особисту підтримку продемократичному руху», - сказав Байден.
Він також заявив про підтримку білоруських активістів, закликав до організації нових демократичних виборів і до негайного звільнення затриманих лідерів опозиції.
Крім того, Байден назвав «фіктивною церемонією» інавгурацію Олександра Лукашенка, яку не було оголошено заздалегідь.
«Президент, який переховується від своїх громадян у страху, відмовляючись прийняти волю народу, демонструє ознаки слабкого, незаконного автократа, а не сильного лідера», - сказав Байден.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.