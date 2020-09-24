Трамп каже, що прийме перемогу Байдена, якщо її підтвердить Верховний суд

Після того, як президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо готовності мирної передачі влади, якщо програє на виборах, він усе ж підтвердив, що прийме рішення Верховного суду про оголошення Байдена президентом в разі його перемоги.

Про це нинішній глава Білого дому сказав у четвер, 24 вересня, в інтерв'ю Fox News Radio, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"О, я погодився би з цим", - відповів Трамп на ремарку ведучого, що провідні республіканці уже висловили свою позицію і поважатимуть рішення Верховного суду про оголошення Байдена президентом, якщо той отримає перемогу на виборах.

Водночас, Трамп вкотре зауважив, що категорично не довіряє відправці виборчих бюлетенів поштою.

"Ці бюлетені – це страхіття", - наголосив Трамп.

Він також зазначив, що отримав інформацію, що начебто десь у смітнику в одному з офісів знайшли чи то шість, чи то вісім бюлетенів з позначкою за Трампа.

"Ми це розслідуємо. Це жахлива річ – те, що відбувається з цими бюлетенями", - наголосив у телефонному інтерв'ю глава Білого дому.

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Трамп упродовж кількох місяців заявляє, що широке використання поштових бюлетенів для голосування в умовах пандемії призведе до фальсифікацій на виборах. Експерти пояснюють його занепокоєння тим, що поштою голосують переважно виборці-демократи, які більше уваги приділяють дотриманню карантинних заходів, зокрема масковому режиму та соціальному дистанціюванню.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи гарантує він мирну передачу влади, якщо програє вибори Джо Байдену. "Що ж, подивимося, що станеться. Ви знаєте, що я дуже сильно висловлював невдоволення з приводу голосування (поштою), і це повна катастрофа", - заявив президент США.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.

Фото: The White House