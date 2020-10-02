Вишеградська група представила “план для Білорусі”

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час надзвичайного саміту Європейського Союзу у Брюсселі представив у четвер економічний план для Білорусі, опрацьований Вишеградською групою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

План, що називають стабілізаційним пакетом, включає фінансові стимули, економічну підтримку та інвестиції в інфраструктуру.

Очільник польського уряду, за словами дипломатичних джерел, під час свого виступу оцінив, що ситуація у Білорусі представляє найактуальніший виклик для східного сусідства ЄС.

Моравецький, за словами джерела, висловив розчарування, що після двох місяців ЄС не зміг впоратися із ситуацією та схвалити цілеспрямовані санкції. На думку очільника польського уряду, бездіяльність підриває довіру до ЄС і працює на користь Росії.

Прем’єр підкреслив, що лідери Євросоюзу повинні узгодити санкції щодо Білорусі та доручити Раді ЄС прийняти відповідний правовий акт.

Серед наступних кроків щодо Білорусі Моравецький назвав перехід до подальших санкцій, висловлення готовності до введення санкцій проти Олександра Лукашенка, якщо він не звільнить політичних в’язнів та обмірковування економічних санкцій щодо суб’єктів, котрі «безпосередньо підтримують режим Лукашенка».

Очільник польського уряду також заявив про готовність Польщі до швидкої та рішучої праці над усіма згаданими кроками.

За інформацією джерела, Моравецький під час свого виступу наголосив, що крім санкцій потрібно підготувати позитивну пропозицію для білоруського суспільства. Він нагадав про роботу Східного партнерства і попередні кроки Польщі щодо білорусів, зокрема про візові спрощення, освітні програми, підтримку неурядових організацій та незалежних ЗМІ.

Наступним етапом, на думку прем’єра, є «Економічний план для демократичної Білорусі». Серед елементів плану, запропонованого від імені Вишеградської групи очільником польського уряду, є забезпечення стабілізаційного пакету за співучасті ЄС та Міжнародного валютного фонду, який мав би допомогти нормалізувати фінансову ситуацію Білорусі, збільшення економічної безпеки та незалежності завдяки довгостроковим інвестиціям в інфраструктуру за активної участі Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку та Європейського інвестиційного банку.

Представлений план містить також початок переговорів щодо нової спеціальної рамкової угоди про співпрацю з економічних питань, допомогу у забезпеченні енергетичної безпеки Білорусі шляхом короткострокових поставок енергетичних ресурсів та довгострокових інвестицій у інфраструктуру, підготовку допомоги на галузеві реформи.

Моравецький закликав лідерів ЄС підтримати план допомоги, а Європейську комісію розпочати конкретні фінансові розрахунки з погляду представленого плану. На думку очільника польського уряду, ЄС не може ігнорувати ситуацію, у якій сильне громадянське суспільство виступає проти все слабшого режиму Лукашенка за одночасної відсутності великої фінансової участі Росії.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз в результаті дискусії під час Спеціального засідання Європейської Ради прийняв політичне рішення щодо застосування санкцій у зв’язку із ситуацією в Білорусі, і невдовзі затвердить такі санкції за письмовою процедурою.

Як вже повідомляв Укрінформ, після президентських виборів в Білорусі від 9 серпня в країні почалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів, та не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольна виборчі органи оголосила переможцем.

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Рада Міністрів ЄС із закордонних справ, яка кілька днів тому розглянула питання щодо введення санкцій проти режиму Лукашенка, не змогла прийняти консенсусне рішення внаслідок окремої позиції Кіпру, який пов’язав питання прийняття санкцій проти білоруських чиновників з обмежувальними заходами ЄС проти Туреччини у зв’язку із бурінням у виключній економічній зоні Кіпру. Як зауважив після такого розвитку Високий представник ЄС Жозеп Боррель, ставкою у питанні щодо запровадження білоруських санкцій є авторитет та дієздатність усього Євросоюзу.