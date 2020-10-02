У Берліні назвали дату зустрічі Меркель із Тихановською
Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською наступного тижня, 6 жовтня.
Про це сказала речниця уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу 2 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За її словами, темою розмови, які відбудеться в Берліні, стануть актуальні події в Білорусі.
Статус Тихановської - кандидат у президенти Білорусі, уточнила Демер.
Пресконференція після зустрічі не передбачена.
Раніше сама Меркель анонсувала зустріч з Тихановською.
Як повідомлялося, цього тижня з Тихановською зустрівся президент Франції Емануель Макрон.
Сама Тихановська заявляла про свій намір приїхати до Берліна та «обговорити з Ангелою Меркель ситуацію в Білорусі і можливість того, щоб вона (Меркель) виконала посередницьку роль в переговорах про нові вибори в Білорусі».