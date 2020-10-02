У Берліні назвали дату зустрічі Меркель із Тихановською

Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською наступного тижня, 6 жовтня.

Про це сказала речниця уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу 2 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, темою розмови, які відбудеться в Берліні, стануть актуальні події в Білорусі.

Статус Тихановської - кандидат у президенти Білорусі, уточнила Демер.

Пресконференція після зустрічі не передбачена.

Раніше сама Меркель анонсувала зустріч з Тихановською.

Як повідомлялося, цього тижня з Тихановською зустрівся президент Франції Емануель Макрон.

Сама Тихановська заявляла про свій намір приїхати до Берліна та «обговорити з Ангелою Меркель ситуацію в Білорусі і можливість того, щоб вона (Меркель) виконала посередницьку роль в переговорах про нові вибори в Білорусі».