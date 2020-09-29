Макрон запевнив Тихановську, що готовий стати посередником у переговорах

Франція готова стати посередником між білоруською опозицією та Олександром Лукашенком задля врегулювання політичної кризи у Білорусі.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив журналістам після зустрічі з лідером білоруської опозиції, екскандидатом у президенти Світланою Тихановською, повідомляє Укрінформ із посиланням на France 24.

«Як європейці ми зробимо усе можливе, щоб допомогти у посередництві», - заявив Макрон.

Своєю чергою Тихановська також зазначила, що Макрон обіцяв сприяння в урегулюванні політичної кризи у Білорусі.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ президент Франції заявив, що Лукашенко "має піти".

Президент Франції 28-30 вересня здійснює офіційний візит до Литви і Латвії.

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Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив на посаду" на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.