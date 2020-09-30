Меркель зустрінеться з Тихановською

Канцлер ФРН Ангела Меркель планує провести зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це глава уряду ФРН заявила, виступаючи в Бундестазі 30 вересня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я зустрінуся з опозиціонеркою Тихановською, мужньою жінкою", - сказала Меркель, додавши, що захоплюється тим, як Тихановська та всі білоруси на вулицях відстоюють своє право жити без корупції.

Де та в якій формі буде проходити зустріч, Меркель не уточнила.

Вона нагадала, що Німеччина, ЄС загалом не визнають результатів виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, засуджують щоденне насильство в республіці та вимагають початку національного діалогу "без втручання Сходу або Заходу".

Питання відносин з Білоруссю буде порушено на цьому тижні під час саміту ЄС, додала вона.

Також, нагадала Меркель, лідери ЄС у своєму колі обговорять питання відносин з Росією, "необхідну реакцію" в контексті отруєння опозиціонера Олексія Навального. Берлін закликає Росію ретельно і прозоро розслідувати цю справу. Це – не двостороннє німецько-російське питання, це питання міжнародне, адже йдеться про Конвенцію про заборону хімічної зброї, підкреслила канцлер.

Вона зазначила у своєму виступі, що під час пандемії посилилася тенденція, коли багатостороннє співробітництво перебуває під ще більшим тиском, ніж до пандемії, і закликала протистояти цій тенденції, протистояти націоналізму та протекціонізму. Саме в такі часи спільна робота потрібна більше ніж будь-коли, в цьому агресивному світі одному не впоратися, сказала політик.

"Для мене це – час Європи", - заявила Меркель.

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Як повідомлялося, 29 вересня із Тихановською зустрічався президент Франції Еммануель Макрон.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.