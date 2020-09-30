Чоловікові Тихановської продовжили арешт на два місяці

Чоловікові лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Сергію продовжили термін утримання під вартою на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

"Судове засідання щодо цього питання навіть не проводилося. А ще через два місяці (тобто через пів року після моменту затримання) лідера «Країни для життя» повинні будуть випустити або пред'явити обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани Тихановської був затриманий її чоловік і голова її ініціативної групи, відеоблогер Сергій Тихановський, а також декілька його прихильників.

16 червня стосовно Сергія Тихановського порушили кримінальну справу про перешкоджання проведенню виборів.

У СК Білорусі стверджують, що "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, в ході якого здійснено групові дії, які грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

У Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів в Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.