Чоловікові Тихановської продовжили арешт на два місяці

Чоловікові Тихановської продовжили арешт на два місяці

Укрінформ
Чоловікові лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Сергію продовжили термін утримання під вартою на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

"Судове засідання щодо цього питання навіть не проводилося. А ще через два місяці (тобто через пів року після моменту затримання) лідера «Країни для життя» повинні будуть випустити або пред'явити обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани Тихановської був затриманий її чоловік і голова її ініціативної групи, відеоблогер Сергій Тихановський, а також декілька його прихильників.

16 червня стосовно Сергія Тихановського порушили кримінальну справу про перешкоджання проведенню виборів.

У СК Білорусі стверджують, що "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, в ході якого здійснено групові дії, які грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

У Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів в Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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