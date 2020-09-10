Тихановська отримала спеціальну нагороду Економічного форуму у Криниці

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у середу отримала спеціальну нагороду Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід РП).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, нагороду їй вручив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

“Прошу прийняти цю нагороду як вираз великої симпатії, справжньої дружби, але насамперед, величезної поваги нас, поляків, до білоруського народу”, - заявив Рау.

Отримуючи нагороду Тихановська підкреслила, що для неї велика честь отримати цю нагороду.

“Для мене честь отримати цю нагороду, як великою честю для мене є голос кожного жителя Білорусі, який подолав свій страх і вирішив боротися за свої права, вільну і безпечну Білорусь ”,- заявила Тихановська.

Вона підкреслила, що це не її нагорода, а нагорода для всіх жителів Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня

Раніше експрем'єр Польщі, експрезидент Європейської ради та голова Європейської народної партії Дональд Туск запропонував номінувати Світлану Тихановську та її чоловіка — відомого опозиційного блогера Сергія Тихановського — на Нобелівську премію миру.

Фото: facebook.com/ForumEkonomiczne/