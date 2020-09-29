Макрон зустрівся у Вільнюсі з Тихановською

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Литві, зустрівся у вівторок з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення LRT.

Керівник Франції раніше заявив, що на зустрічі з кандидатом на президентських виборах Тихановською хоче висловити повагу всім білорусам і подякувати їй за сміливість. "Вона дуже сміливо діяла і з точки зору особистої, і з точки зору сімейної позиції. Тому я б хотів подякувати їй за сміливість, як і всім людям, які мобілізувалися у Білорусі", - сказав Макрон у понеділок увечері на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою.

У свою чергу, за словами Гітанаса Науседи, з Еммануелєм Макроном була досягнута домовленість про оцінку подій у Білорусі та реакції на них, тому санкції проти мінського режиму повинні бути схвалені на наступному засіданні Ради Європи. Президент Литви та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка знаходиться у Вільнюсі , закликали Еммануеля Макрона взяти на себе роль посередника у врегулюванні політичної кризи у Білорусі.

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За інформацією телеграм-каналу "Пул Первой", основна тема розмови Макрона та Тихановської - можливість організації переговорів на тему проведення нових виборів президента Білорусі та медіації інших країн, у тому числі Франції, оскільки раніше Еммануель Макрон заявляв, що Лукашенко повинен піти.

Світлана Тихановська поділилася планами щодо цієї зустрічі: "Дуже важливо, що європейські країни не залишилися байдужими до того, що відбувається у Білорусі. Франція як одна з найстаріших демократій чудово розуміє нас. Тому я збираюся нагадати пану Макрону про нашу головну мету - нові вільні і демократичні вибори, які повинні відбутися протягом цього року".

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Після обіду, у супроводі президента Науседи Макрон зустрінеться у м. Рукла з керівництвом групи батальйону НАТО і французькими військовими, службовцями в бойовій групі НАТО в Руклі. Він також зустрінеться з академічної громадськістю в Вільнюському університеті. Університет вручить керівнику Франції ступінь почесного доктора, Макрон також візьме участь у дискусії зі студентами.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Франція і Європейський Союз, США, Канада, Україна та низка інших демократичних держав не визнали президентство Лукашенка після фальсифікованих виборів 9 серпня.

Фото: LRT