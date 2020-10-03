США вимагають від Мінська звільнити політтехнолога Шклярова

Сполучені Штати вимагають від влади Білорусі негайно звільнити політтехнолога, громадянина США Віталія Шклярова, як і всіх інших незаконно затриманих осіб.

З відповідною заявою 2 жовтня виступив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати вимагають негайного звільнення Віталія Шклярова", - заявив він.

Американський дипломат повідомив, що Шкляров, який є громадянином США, 9 липня разом із сином поїхав до Білорусі в Гомель, щоб відвідати хвору матір та відсвяткувати свій день народження з друзями та родиною. У цей час дружина Віталія, співробітниця Держдепу США, перебувала вдома у Вірджинії, готуючись до майбутнього переїзду родини до України для виконання там своїх дипломатичних офіційних обов'язків.

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Під час перебування у батьків у Гомелі, 29 липня, Віталій Шкляров був незаконно затриманий білоруською владою. Його обвинуватили в "організації заходу в місті, яке він ніколи не відвідував, від імені кандидата, якого він ніколи не зустрічав, у день, коли він був зі своєю родиною в США".

За словами очільника місії США при ОБСЄ, 8 вересня стан здоров’я Шклярова, який утримується в жахливих умовах, дуже погіршився, на додаток до "великого психологічного тиску та фізичного насильства, яке зазнав Віталій протягом останніх 42 днів".

Гілмор закликав білоруську владу звільнити Віталія Шклярова, як і "усіх інших незаконно затриманих людей у Білорусі".

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Як повідомляв Укрінформ, 29 липня у Білорусі заарештували Віталія Шклярова, який позиціонує себе як американський, німецький та російський політичний консультант і політтехнолог.

За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо білоруського опозиціонера Сергія Тихановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю "Радіо Свобода" заперечував, що є політтехнологом Тихановського.

Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях експрезидента США Барака Обами, сенатора Берні Сандерса, грузинської опозиції та російської телеведучої Ксенії Собчак.