США і Британія закликали Росію поважати суверенітет Білорусі

Глави зовнішньополітичних відомств США і Великої Британії обговорили під час переговорів у Вашингтоні питання, що стосуються придушення протестів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це заявив держсекретар США Майк Помпео, виступаючи на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабом, повідомляє Голос Америки.

За словами держсекретаря, під час переговорів глави дипломатичних відомств висловили єдину думку про необхідність «для кожної країни, особливо Росії, поважати суверенітет Білорусі».

«Білоруси, які протестують проти фальсифікації результатів виборів, дійсно надихають всіх нас. Жорстокість щодо них повинна припинитися. І влада повинна звільнити... громадянина США Віталія Шклярова, якого було затримано помилково», - додав Помпео.

Держсекретар заявив, що США координують з Великою Британією і Євросоюзом санкції, спрямовані на захист «законних сподівань білоруського народу».

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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