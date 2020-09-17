ЄП може визнати Тихановську і Координаційну раду легітимними представниками влади в Білорусі

Депутати Європарламенту підготували проєкт резолюції, яка засуджує фальсифікацію результатів виборів у Білорусі та насильство проти учасників мирних протестів.

Документ, проєкт якого оприлюднений на сайті Європарламенту, підготовлено відомими політиками, включаючи Сандру Калнієте, Міхаеля Галлера, Девіда Макалістера, Єжі Бузека, Андрюса Кубілюса, Радослава Сікорського та інших, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європарламент… визнає Координаційну раду як законного представника народу, який вимагає демократичних змін у Білорусі… Підтримує мирне передання влади, що має відбутися в результаті інклюзивного національного діалогу за повної поваги до демократичних та фундаментальних прав народу Білорусі… Визнає Світлану Тихановську як обраного президента та тимчасового лідера Білорусі до проведення нових виборів», - йдеться в проєкті.

У документі відзначаються численні порушення під час голосування на виборах президента Білорусі, коли громадяни стикалися із перешкодами у реалізації власного права голосу, на виборчих дільницях відбувалися масовані фальсифікації і не були дотримані мінімально необхідні міжнародні стандарти для вільної та прозорої виборчої кампанії, які визначені у документах ОБСЄ.

«Європарламент не визнає результати президентських виборів, що були проведені в Білорусі 9 серпня, оскільки вони були проведені із грубими порушеннями міжнародно визнаних стандартів, і не буде визнавати Олександра Лукашенка як президента Білорусі після того, як його термін на посаді вичерпається», - йдеться у документі.

У проєкті резолюції наголошується, що президентська кампанія в Білорусі супроводжувалася маніпуляціями та втручанням на користь окремих кандидатів, залякуванням та репресіями проти інших кандидатів, їх родин та прихильників, численними арештами, спробами заглушити голоси журналістів та блогерів.

Проєкт містить звернення до влади Білорусі з вимогою якнайскоріше провести нові вибори під міжнародним спостереженням з боку ОБСЄ/БДІПЛ відповідно до міжнародних стандартів. У документі засуджується насильство владних структур Білорусі проти учасників мирних протестів та міститься вимога негайно звільнити всіх політичних в’язнів, підтримується намір ЄС запровадити санкції проти осіб, що несуть відповідальність за ці дії.

Водночас у проєкті резолюції є заклик до ЄС щодо перегляду системи двосторонніх відносин з Білоруссю, а також пряме звернення до Російської Федерації.

«Закликаємо Російську Федерацію припинити втручання, явне та приховане, у мирну демократичну революцію в Білорусі; закликаємо Російську Федерацію поважати демократичну волю народу Білорусі; попереджаємо, що Олександр Лукашенко не має політичного або морального мандату вступати в будь-які нові контрактні відносини від імені Білорусі, включно із російською владою, які можуть загрожувати суверенітету білорусі», - йдеться у проєкті документа.

Очікується, що голосування щодо цієї резолюції відбудеться 17 вересня під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації. Наразі погодження таких обмежувальних заходів триває, оскільки країни ЄС поки що не досягли консенсусу щодо обсягу та характеру таких санкцій.