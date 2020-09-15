До Координаційної ради опозиції Білорусі увійшли понад 5 тисяч осіб

До розширеного складу Координаційної ради опозиції Білорусі увійшли понад 5 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КС.

«Координаційна рада - це теж, перш за все, люди: різних професій, але з єдиним бажанням відстояти право білорусів на чесні вибори і громадянські свободи. Зараз у розширеному складі Ради понад 5000 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент за гратами перебувають більшість членів президії Координаційної ради. Ще частина вимушено виїхала із країни. На волі в Білорусі перебуває тільки Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули. Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY