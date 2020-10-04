У Мінську знову обмежили мобільний інтернет

У Мінську почалися «традиційні» під час недільних маршів протесту перебої з мобільним інтернетом. Оператор А1 визнав, що це знову «наказ влади».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері оператора.

«Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 4 жовтня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги», - говориться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Мінську почалися перші затримання учасників «Маршу за звільнення політв'язнів», на проспекті Переможців і в районі вулиці Немига. Центр Мінська перекритий силовиками. Значне зосередження екіпірованих бійців різних спецпідрозділів спостерігається на Майдані Незалежності, по периметру Палацу Республіки, у Міської стіни, навколо стели «Мінськ - місто герой» і на підступах до Палацу Незалежності.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by