Чоловік, якого побили у мінському СІЗО на Окрестіна, помер у лікарні

У Білорусі помер чоловік, якого було госпіталізовано 29 вересня з мінського слідчого ізолятора на Окрестіна з множинними травмами.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Белсат з посиланням на рідних померлого.

Як зазначається, у 41-річного чоловіка діагностовано переломи кісток черепа, численні гематоми, відкриту черепно-мозкову травму середнього ступеня, переломи ребер, переломи правої клубової кістки та інші травми. До останнього моменту він перебував у реанімації без свідомості.

«Вчора йому зробили третю операцію. Тримався на апараті, в тяжкому стані. Лікарі ніяких прогнозів не давали», - розповіла родичка померлого.

За її словами, рідні не розуміють, як чоловік потрапив в СІЗО, адже він був неконфліктний, не виходив на акції.

«Зазвичай Денис на кілька днів виїжджає по роботі. Ми знали, що його не буде. Але навіть уявити не могли, що таке з ним може бути. Нам просто подзвонили з лікарні. Ми не знаємо, як і хто його побив. Нам в лікарні сказали, що лікарям він встиг розповісти, що його побили міліціонери. А ось міліціонери в свою чергу сказали, що він впав з другого ярусу ліжка», - каже своячка померлого.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі, не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Міністерство фінансів США 2 жовтня оголосило про введення санкцій проти восьми громадян Білорусі.

Фото: Олександр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu