Лінкявічус - про розшук Тихановської: Росія дійсно незнає де вона?

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус висловив здивування з приводу того, що Світлану Тихановську згідно з базою МВС Росії оголосили в міждержавний розшук.

Як передає Укрінформ, про це Лінкявічус написав у своєму Твіттері.

«Світлана Тихановська наполягає на діалозі з Росією. Натомість Росія видає ордер на її арешт. Дивно, вони дійсно не знають її місцезнаходження? Допит для них - єдина відома форма діалогу?», - пише Лінкявічус.

Як повідомлялося, раніше в середу стало відомо, що Тихановську оголосили в розшук у Росії. Російські ЗМІ з посиланням на джерело уточнили, що в розшук Тихановську було оголошено в Білорусі, але він також здійснюватиметься і в Росії, так як мова йде про міждержавний розшук.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.