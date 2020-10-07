У Кремлі прокоментували можливість зустрічі з Тихановською

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує зустрічатися з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Российская газета».

За словами Пєскова, «навряд чи можна сказати, що вона (Тихановська - ред.) якось бере участь у житті Білорусі».

Пєсков заявив, що Тихановська «зараз в Євросоюзі, активно подорожує країнами, зустрічається з главами держав і урядів».

«Жодних контактів (між Путіним і Тихановською - ред.) не планується», - резюмував представник Кремля.

Як повідомлялося, під час нинішньої поїздки в Берлін Світлана Тихановська заявила, що як політик хотіла б зустрітися з Путіним, «щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка». Пізніше вона також говорила, що президент РФ може стати одним з посередників в переговорах білоруської влади з опозицією.

Читайте також: Тихановську оголосили в розшук у Росії

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.