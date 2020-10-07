У Білорусі затримали підозрюваних у пошкодженні водомета, яким «змивали» протестуючих

Підозрюваних у пошкодженні водомета під час маршу на підтримку політв'язнів у неділю, 5 жовтня, звинувачують у «грубому порушенні громадського порядку».

Про це повідомила в Телеграм-каналі речник МВС Ольга Чемоданова, передає Укрінформ.

«Співробітники ГУБОЗіК МВС (управління боротьби з оргзлочинністю і корупцією - ред.) встановили особи тих, хто відзначився активними протиправними діями під час несанкціонованих масових заходів у Мінську... 27-річний житель Столинського району розукомплектував водомет (вирвав гідронасоси), а 26-річний мешканець Мінська закидав спецтехніку камінням», - йдеться у повідомленні.

Також затримані «молоді люди (від 21 до 30 років)», які, за версією МВС Білорусі, «координували натовп, а також брали участь у сполученні і блокуванні дорожнього руху».

Зараз ці активісти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо них складено адміністративні протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів. Дехто із затриманих був активним учасником серпневих демонстрацій у Мінську, у зв'язку з чим зараз проходить фігурантом у кримінальній справі.

Як повідомлялося, на недільному марші протесту був пошкоджений водомет канадського виробництва. Партію таких водяних гармат білоруські силовики закупили кілька років тому для розгону масових акцій протесту. Оскільки в західних країнах діє ембарго на поставки в Білорусь як озброєння, так і засобів, які можуть використовуватися для репресій всередині країни, поставки здійснювалися через фірму-посередника, відкриту росіянином.

StreitGroup - канадсько-еміратська компанія, яку заснував росіянин Герман Гуторов. Зараз у нього канадське громадянство, а мешкає він в ОАЕ. За даними "Єврорадіо", StreitGroup обходить канадські ембарго на поставки зброї, оскільки основне виробництво знаходиться поза Канадою.

фото: TUT.BY