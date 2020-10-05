“Фашизм не пройде”: у Мінську — мітинг пенсіонерів проти Лукашенка

У понеділок, 5 жовтня, на акцію протесту проти влади Олександра Лукашенка в Мінську вийшли пенсіонери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Учасники маршу зібралися на площі Незалежності і пішли проспектом, потім вони попрямували до будівель МВС і КДБ.

Колона пенсіонерів з біло-червоно-білими прапорами скандувала «Бабусі проти насильства, дідусі проти ЗМОПу».

Після цього пенсіонери вишикувалися в ланцюг солідарності на Жовтневій площі, а потім пішли до площі Перемоги. Далі по дорозі до площі Якуба Коласа пенсіонери пройшли до МДЛУ - щоб підтримати студентів.

На площі Якуба Колоса вони поклали квіти до пам'ятника письменника і почали розходитися.

Інформації про затримання не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

фото: TUT.by