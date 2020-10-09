Глава МЗС Австрії на зустрічі з Тихановською: Лукашенко хоче побудувати «залізну завісу»

Білоруська влада відхиляє всі пропозиції щодо посередництва для врегулювання політичної кризи у країні, що може свідчити про намір Олександра Лукашенка побудувати нову "залізну завісу".

Таку думку висловив глава МЗС Австрії Александер Шаллеберг на зустрічі з лідером опозиції Білорусі Світланою Тихановською у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сайт австрійського зовнішньополітичного відомства.

"Це показує, що Лукашенко все ще зацікавлений у негативній спіралі ескалації. Очевидно, він хоче побудувати нову залізну завісу", - заявив Шалленберг.

Як зазначається, основною темою розмови на зустрічі стала підтримка Австрією та ЄС білоруського суспільства, необхідність всеохопного національного діалогу та проведення у Білорусі нових, вільних і чесних виборів. Співрозмовники також обговорили нещодавно прийняті санкції ЄС проти 40 осіб, які безпосередньо відповідають за фальсифікацію виборів та репресії проти громадянського суспільства.

За словами австрійського міністра, запровадження санкцій з боку ЄС було "важливим, хоча й запізнілим кроком". "Білоруське громадянське суспільство справедливо очікує, що ЄС чітко продемонструє "червоні лінії". Коли витирають ноги об демократичні засади та цінності, коли людей свавільно арештовують та катують – ЄС мусить відповісти", - заявив Шалленберг.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.