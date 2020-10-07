Руйнувати комерційні відносини з РФ недоцільно - Тихановська

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська не вважає за доцільне руйнувати комерційні відносини з РФ, якщо вони вигідні для країн.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому виданню Zeit, коментуючи майбутнє Союзної держави РФ і Білорусі, передає Укрінформ.

"Якщо майбутній президент Білорусі побачить, що Союз працює на користь обох сторін, то це триватиме. Чому ні? Ми не вороги. У нас комерційні відносини, навіщо їх руйнувати, якщо вони вигідні для обох?" - сказала Тихановська.

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Водночас зближення з Україною, на її думку, може відбутися, якщо на те буде воля білоруського народу.

Тихановська зізналася, що зовсім не хоче бути президентом і дуже боялася йти на вибори. За її словами, її чоловік, який сам планував балотуватися, але був кинутий за ґрати та не знав про її рішення.

Загалом, за її словами, наразі в Білорусі за ґратами 78 політв'язнів.

Коментуючи офіційні результати президентських виборів у Білорусі, Тихановська сказала, що не знає, скільки голосів насправді отримав її суперник Олександр Лукашенко, але припускає, що близько 55 відсотків (проте не 80,1%, як заявила ЦВК).

Вона зазначила, що чимало міліціонерів уже дезертували, особливо після того, як опозиція почала щотижня публікувати імена спецпризначенців сотнями. При цьому, на переконання Тихановської, багато працівників міліції не хочуть і далі підтримувати Лукашенка, але бояться.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.