У Білорусі вже майже сотня політв'язнів - правозахисники

Білоруські правозахисники визнали ще 20 осіб - політичними в'язнями в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві правозахисних організацій Білорусі, яку опубліковано на сайті правозахисного центру «Весна».

«Ми оцінюємо переслідування Микити Гончарова, Володимира Гороха, Максима Зіневича, Михайла Калішука, Антоніни Коновалової, Івана Красовського, Іллі Мигна, Віктора Шаури, Анни Сунгурової, Томаза Піпії, Тимура Піпії, Ростислава Стефановича, Артема Косаковського, Дениса Марусевича, Марка Салоннікова, Іллі Полонянкіна, Марини Глазової, Євгена Кохановського, Олександра Кисельова та Андрія Расулова, які були обвинувачені за ст. 293 КК ("Масові заворушення") і за ст. 342 КК ("Групові діяння, які грубо порушують громадський порядок"), як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження власної думки щодо оголошених результатів виборів Президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями», - йдеться в заяві.

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Правозахисники також вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період, і припинити політичні репресії щодо громадян країни.

За даними сайту Хатія97, загалом у Білорусі вже 97 політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY