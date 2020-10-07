Білорусь на тлі протестів другий місяць втрачає золотовалютні резерви

Міжнародні резервні активи Білорусі на 1 жовтня, за попередніми даними, становили $7 321,4 мільйона (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

За даними управління інформації та громадських зв'язків Нацбанку, за вересень золотовалютні резерви знизилися на $136,4 млн (на 1,8%) після зниження в серпні на $1 399,6 млн (на 15,8%).

Зниження рівня міжнародних резервних активів за підсумками вересня головним чином обумовлено плановим погашенням урядом зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті на суму $299,7 млн, а також зменшенням вартості монетарного золота.

Підтримці рівня золотовалютних резервів у вересні сприяли покупка Національним банком іноземної валюти на торгах Білоруської валютно-фондової біржі, а також надходження іноземної валюти до бюджету.

Згідно з основними напрямами грошово-кредитної політики на 2020 рік обсяг міжнародних резервних активів на 1 січня 2021 року має становити не менше $7,3 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «обійняв» посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY