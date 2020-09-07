Золотовалютні резерви Білорусі в серпні знизилися на майже 16%

За серпень 2020 року золотовалютні резерви Білорусі знизилися на 1 399,6 мільйона доларів США або на 15,8%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Нацбанку Білорусі.

Міжнародні резервні активи Білорусі на 1 вересня 2020 року, за попередніми даними, становили 7 457,8 млн дол. (в еквіваленті).

У Нацбанку пояснили різке зниження золотовалютних резервів продажем Національним банком іноземної валюти на торгах ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа".

Зазначається, що при цьому урядом Білорусі і Нацбанком виконано зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті на загальну суму 351,7 млн ​​дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.