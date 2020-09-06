Марш єдності проходить по всій Білорусі, є затримані
Як передає Укрінформ, про це повідомляє онлайн Телеграм-канал NEXTA Live.
Перші затримання в регіонах почалися в місті Гродно, про що також повідомляла NEXTA Live. «Ультражорстокі затримання в місті Гродно. Старий міст. Жорсткі сутички. Поливають газом. (Через якийсь час - ред.) У Гродно на Совєтській площі. ЗМОП пішов. На проспекті Янки Купали йде велика колона протестуючих», - так розвивалася ситуація в північно-західному обласному центрі Білорусі.
#ЖывеБеларусь— Доктор Верховцев (@mkorotkov233) September 6, 2020
Гродно.
Протестующие кричат "Газ! Газ!" pic.twitter.com/5tTg7B5pn3
Раніше стало відомо, що в Мінську на «Марші Єдності» проспекти в центрі міста перегороджені силовиками і спецтехнікою, деякі площі огороджені колючим дротом. Підходи до резиденції президента в Палаці Незалежності оточені військовими і людьми в чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків, також там вишикувалися десять БТР. Також у Мінську були закриті на вхід і вихід чотири центральні станції метрополітену.
Правозахисний центр «Весна» онлайн публікує список затриманих. На 15:50 це 49 осіб у Мінську, ідентифікованих правозахисниками.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: TUT.by