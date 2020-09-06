Марш єдності проходить по всій Білорусі, є затримані

Недільний «Марш Єдності» проходить не тільки в Мінську, а й багатьох містах країни, перш за все в усіх обласних центрах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє онлайн Телеграм-канал NEXTA Live.

Перші затримання в регіонах почалися в місті Гродно, про що також повідомляла NEXTA Live. «Ультражорстокі затримання в місті Гродно. Старий міст. Жорсткі сутички. Поливають газом. (Через якийсь час - ред.) У Гродно на Совєтській площі. ЗМОП пішов. На проспекті Янки Купали йде велика колона протестуючих», - так розвивалася ситуація в північно-західному обласному центрі Білорусі.

Люди також збираються в такіх містах, як Молодечно, Бобруйськ, Річиця, Жодино, Солігорськ, Мозир, Новополоцьк, Ліда, Орша, Кобрин, Барановичі, Світлогорськ, Вовковиськ.

Раніше стало відомо, що в Мінську на «Марші Єдності» проспекти в центрі міста перегороджені силовиками і спецтехнікою, деякі площі огороджені колючим дротом. Підходи до резиденції президента в Палаці Незалежності оточені військовими і людьми в чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків, також там вишикувалися десять БТР. Також у Мінську були закриті на вхід і вихід чотири центральні станції метрополітену.

Правозахисний центр «Весна» онлайн публікує список затриманих. На 15:50 це 49 осіб у Мінську, ідентифікованих правозахисниками. Читайте також: У Мінську - знову проблеми з інтернетом Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса. Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих. Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by