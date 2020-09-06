У Мінську - знову проблеми з інтернетом

Абоненти білоруських операторів почали повідомляти про проблеми з доступом до Мережі через мобільний інтернет у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT. BY

"За словами користувачів, труднощі з доступом у різних частинах Мінська почалися близько 14.30. Інші кажуть, що проблеми помітили пізніше, в районі 14.45. Ми перевірили: як мінімум у центрі міста, неподалік від цирку і парку Горького, з мобільним інтернетом насправді не все в порядку", - наголошується у повідомленні.

Абоненти скаржаться, що сайти або не завантажуються в принципі, або на це йде по кілька хвилин - тобто набагато більше, ніж зазвичай. Аналогію можна провести і з месенджерами - оновити листування в чаті або, наприклад, переглянути там медіафайли виходить не в усіх.

З фіксованим інтернетом на момент публікації матеріалу серйозних проблем немає. А ще працює доступ до Мережі через EDGE (або 2G).

В А1 виданню повідомили, що «відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 6 вересня на території Мінська знижено пропускну здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до суттєвого погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги. Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, тільки-но це буде можливо. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування».

Схожа ситуація спостерігалася минулої неділі, 30 серпня, а також 23 і 16 серпня - в дні масштабних мітингів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації.