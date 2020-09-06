Протести в Білорусі: МВС повідомляє ще про 91 затриманого
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на телеграм-каналі прессекретаря МВС країни.
До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих були поміщені 34 людини.
Також зазначається, що всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах, загальна кількість учасників у них становила приблизно 4 тисячі осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: TUT.BY