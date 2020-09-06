Платформа "Голос" запропонувала порахувати людей на протестах у Білорусі

Проект "Голос", який збирав фото бюлетенів на президентських виборах у Білорусі, запропонував нову ініціативу: підрахувати учасників білоруських протестів.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал платформи, зробити це спробують через ботів у Вайбері та Teлеграмі.

"Щоб протестувальника порахували, йому потрібно встановити чат-бот "Голосу" в Вайбер або Teлеграм. У день прогулянки дати боту команду: /ягуляю. Це можна зробити до і під час мітингу або після нього - якщо раптом виникнуть труднощі з інтернетом. Команда діє рівно добу - підрахунки будуть проводитися щонеділі. І ще в спеціальні дні, про які повідомлятиметься окремо", - пишуть автори платформи.

Розробники майданчика обіцяють, що в реальному часі на платформі буде оновлюватися лічильник, який покаже, скільки білорусів протестувало в цей день. "Перший підрахунок відбудеться вже цієї неділі, 6 вересня. Мета - показати реальний масштаб білоруського протесту. І підтримати всіх, хто виходить на мітинги і висловлює свою позицію ", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє Хартия 97%, 6 вересня в Білорусі пройдуть масові марші. Початок - о 14.00. Мінськ - площа Незалежності, всі міста Білорусі - центральні площі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY