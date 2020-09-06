Марш Єдності: силовики перекрили проспект Незалежності, резиденцію Лукашенка охороняють БТРи

На проспекті Незалежності поруч з "Макдоналдс" почали збиратися перші учасники акції опозиції. Вони розгорнули біло-червоно-білі прапори і почали скандувати гасла.
У відповідь правоохоронці перекрили рух на проспекті Незалежності.
Силовики також огородили колючим дротом як мінімум два об'єкти - Палац Республіки і площу навколо Стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє Радіо Свобода.
"Колони мітингувальників з автозаводу, Партизанського проспекту, Лошиці, Нової Борової, Сухаревого вирушили до центру Мінська. На вокзалі лунає пісня Цоя "Перемен". Стратегічні об'єкти - Стела біля Музею історії війни і Палацу Республіки - вже огороджені колючим дротом у центрі Мінська... Всюди поліцейські і військовослужбовці», - йдеться в повідомленні.