Марш Єдності: силовики перекрили проспект Незалежності, резиденцію Лукашенка охороняють БТРи

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

На проспекті Незалежності поруч з "Макдоналдс" почали збиратися перші учасники акції опозиції. Вони розгорнули біло-червоно-білі прапори і почали скандувати гасла.

У відповідь правоохоронці перекрили рух на проспекті Незалежності.

Силовики також огородили колючим дротом як мінімум два об'єкти - Палац Республіки і площу навколо Стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє Радіо Свобода.

"Колони мітингувальників з автозаводу, Партизанського проспекту, Лошиці, Нової Борової, Сухаревого вирушили до центру Мінська. На вокзалі лунає пісня Цоя "Перемен". Стратегічні об'єкти - Стела біля Музею історії війни і Палацу Республіки - вже огороджені колючим дротом у центрі Мінська... Всюди поліцейські і військовослужбовці», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації.