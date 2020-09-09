Експорт Білорусі впав на 20% - Белстат

У першій половині року обсяг зовнішньої торгівлі Білорусі значно впав порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом експорт Білорусі впав на 20%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Белстату.

Згідно з цими даними, спад спостерігається стосовно всіх основних торгівельних партнерів держави.

Зокрема, з Німеччиною, традиційним торгівельним партнером Білорусі, товарообіг за півроку зменшився на 17%, а найбільше впав експорт: мінус 39% порівняно з першим півріччям 2019 року. Імпорт упав на 2%.

З Великою Британією, яка є одним з найбільших покупців білоруських нафтопродуктів. Обсяг торгівлі впав на 72%, експорт - на 76%.

Україна є другим за величиною покупцем білоруських нафтопродуктів, загальний товарообіг двох держав за півроку склав 2 млрд дол., таким чином, протягом півроку він зменшився на 25%; експорт - на 29%, а імпорт - на 17%.

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РФ лишається основним торгівельним партнером Білорусі, загальний товарообіг з яким протягом півроку становив 13,2 млрд дол., що на 22% менше, ніж минулого року; експорт впав на 6,5%, імпорт - на 31%.

З Польщею - ще одним стратегічним торгівельним партнером Білорусі, товарообіг за півроку становив 1,1 млрд доларів та зменшився на 14%; експорт впав на 20%, імпорт - на 8%.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

За даними опозиції, від початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.