У Білорусі банки припиняють видавати кредити на тлі протестів

П'ять білоруських банків тимчасово перестали видавати кредити фізичним особам на тлі протестів, які тривають у країні з 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Ніва.

З 18 серпня кредитування призупинив РРБ-Банк. Слідом за ним, 26 серпня, про відсутність можливості взяти споживчий кредит «Універ» поінформував БТА Банк.

Вже 27 серпня стало відомо, що видачу кредитних ресурсів приватним клієнтам припинив БПС-Сбербанк.

З 28 серпня також всі кредити будуть припинені в Технобанк. Відмовляє у видачі кредитів фізособам і Бєлгазпромбанк.

Раніше Національний банк Білорусі припинив проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт через тиск на внутрішній валютний ринок.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з їх офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Фото: TUT.by