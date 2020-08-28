У Білорусі затримали власника сайтів Kyky.org и The Village

У Білорусі затримали бізнесмена Олександра Василевича, який володіє інтернет-виданнями kyky.org і The Village, рекламним агентством Vondel/Hepta і галереєю сучасного мистецтва «Ў».

Про це повідомила його дружина Надія Зеленкова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Офіційно Саша затриманий», - написала вона.

Зеленкова додала, що дала підписку про нерозголошення, і попросила не телефонувати їй із запитаннями: "З минулого досвіду арешту: не потрібно запитувати, які новини від Саші, я їх не знаю".

Напередодні, 27 серпня, силовики прийшли з обшуками в мінські офіси Kyky.org і The Village Білорусь, які знаходяться в одному приміщенні зі штабом Координаційної ради. Олександра Василевича відвезли на допит.

Раніше правозахисний центр "Весна" повідомив, що в Мінську на акціях протесту 27 серпня було затримано 212 осіб, серед них близько 50 журналістів. Ще п'ятьох людей затримали в регіонах.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними правозахисників, у ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.

Штаб Тихановської створив Координаційну раду для передачі влади в Білорусі після виборів.

Фото: Nexta