Більше 200 осіб затримали у Мінську на акції протесту - правозахисники

За даними центру, до списку затриманих у Мінську увійшло 212 осіб, ще п'ятьох затримали у регіонах.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, було затримано близько 50 представників ЗМІ. Серед них - як представники місцевих ЗМІ, так і іноземних: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, «Наша Нiва», Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP та ін.

Зазначається, що практично всіх затриманих після перевірки документів відпустили. Однак на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції, оскільки вони відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового утримання до суду.

Відомо також про одну депортацію - шведський журналіст Пол Хансен у п'ятницю повинен покинути Білорусь, йому заборонили в'їзд до республіки на 5 років. До Жовтневого РУВС, де знаходилися затримані журналісти, приїжджала посол Швеції у Білорусі Христина Йоганнессон.

Повідомляється також, що журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову з РВВС забрала "швидка".

Як повідомляв Укрінформ, в четвер у Мінську тисячі протестуючих влаштували ходу до католицького Червоного костелу на площі Незалежності, де ОМОН блокував людей.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з їх офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли людей, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.