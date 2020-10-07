Тихановська просить створити «гуманітарний коридор» для поранених на протестах

Екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська на пресконференції сказала про необхідність «гуманітарного коридору» для побитих, поранених учасників протесту в Білорусі.

Онлайн пресконференції вів в Ютуб телеканал «Настоящее время», передає Укрінформ.

«Мова йде про «гуманітарний коридор». Зараз така кількість поранених, побитих людей ... Вони повинні мати можливість їздити в інші країни на реабілітацію», - сказала Тихановська.

У зв'язку з цим вона просить Німеччину спрощення процедури видачі віз для протестувальників.

Також, за словами Тихановської, необхідна фінансова допомога різним сегментам білоруського протесту: журналістам, студентам, активістам.

Тим часом у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

В останні дні вона відвідує європейські столиці і зустрічається з політиками ЄС.

Напередодні, у вівторок, на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліна Тихановська заявила, що білоруський народ чекає припинення насильства, звільнення політв'язнів, проведення виборів, а також інвестиційної підтримки.

фото: NUN.BY