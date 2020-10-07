Тихановська просить створити «гуманітарний коридор» для поранених на протестах
Онлайн пресконференції вів в Ютуб телеканал «Настоящее время», передає Укрінформ.
«Мова йде про «гуманітарний коридор». Зараз така кількість поранених, побитих людей ... Вони повинні мати можливість їздити в інші країни на реабілітацію», - сказала Тихановська.
У зв'язку з цим вона просить Німеччину спрощення процедури видачі віз для протестувальників.
Також, за словами Тихановської, необхідна фінансова допомога різним сегментам білоруського протесту: журналістам, студентам, активістам.
Тим часом у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
В останні дні вона відвідує європейські столиці і зустрічається з політиками ЄС.
Напередодні, у вівторок, на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліна Тихановська заявила, що білоруський народ чекає припинення насильства, звільнення політв'язнів, проведення виборів, а також інвестиційної підтримки.
фото: NUN.BY